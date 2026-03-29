Mädchen fällt vom Traktor und wird überrollt

Gundelfingen - Eine 13-Jährige ist in Gundelfingen (Landkreis Dillingen an der Donau) von einem Traktor gefallen und von einem Reifen überrollt worden.

Ein Hubschrauber brachte die 13-Jährige in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Sie wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei mitteilte.

Das Mädchen stand demnach während der Mitfahrt am Samstag gegen 12 Uhr auf einem hinteren Metallteil eines Traktorgespanns und hielt sich an der Fahrerkabine fest.

Bei Schrittgeschwindigkeit in der Hölderlinstraße verlor das Mädchen den Angaben zufolge aus ungeklärter Ursache den Halt und fiel vom Traktor. Anschließend wurde sie von einem Vorderrad des mitgeführten Anhängers im Brustbereich überrollt.