Mann bei Verpuffung in Kleintransporter schwer verletzt: Kripo ermittelt

Schongau - Bei einer Verpuffung in einem Kleintransporter wurde am Montagnachmittag im oberbayerischen Schongau ein 27-Jähriger schwer verletzt. Zudem wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Die Kriminalpolizei Weilheim untersucht den Fall. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Um 16.59 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Meldung über eine Verpuffung an einem Kastenwagen in der Schwabbrucker Straße ein, wie die Polizei mitteilte.

Der einzige Insasse, ein 27-jähriger Mann aus Bernbeuren, wurde dabei schwer verletzt.

Die Wucht der Verpuffung beschädigte den Kleintransporter erheblich. Zudem wurden ein danebenstehendes sowie ein gerade vorbeifahrendes Auto in Mitleidenschaft gezogen.

Der 27-Jährige wurde in ein Klinikum gebracht und befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung.