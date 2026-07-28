Mann bei Verpuffung in Kleintransporter schwer verletzt: Kripo ermittelt

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In der Schwabbrucker Straße in Schongau ist es zu einer Verpuffung in einem Auto gekommen. Der 27-jährige Fahrer wurde schwer verletzt.

Von Benedikt Zinsmeister

Schongau - Bei einer Verpuffung in einem Kleintransporter wurde am Montagnachmittag im oberbayerischen Schongau ein 27-Jähriger schwer verletzt. Zudem wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Die Kriminalpolizei Weilheim untersucht den Fall. (Symbolfoto)
Die Kriminalpolizei Weilheim untersucht den Fall. (Symbolfoto)  © Daniel Karmann/dpa

Um 16.59 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Meldung über eine Verpuffung an einem Kastenwagen in der Schwabbrucker Straße ein, wie die Polizei mitteilte.

Der einzige Insasse, ein 27-jähriger Mann aus Bernbeuren, wurde dabei schwer verletzt.

Die Wucht der Verpuffung beschädigte den Kleintransporter erheblich. Zudem wurden ein danebenstehendes sowie ein gerade vorbeifahrendes Auto in Mitleidenschaft gezogen.

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Der 27-Jährige wurde in ein Klinikum gebracht und befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung.

Nach ersten Maßnahmen der Polizeiinspektion Schongau vor Ort übernahm die Kriminalpolizei Weilheim die weiteren Untersuchungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden oder Vorsatz.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

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