Mann balanciert betrunken auf Brückengeländer und stürzt acht Meter in die Tiefe

Mallersdorf-Pfaffenberg - Notruf, Hubschrauber und gesperrte Bahnstrecke: Ein Mann ist in Niederbayern von einem Brückengeländer rund acht Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden.

Ein riskantes Manöver ist für einen jungen Mann in Niederbayern mit schweren Verletzungen geendet. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei mitteilte, soll der 25-Jährige am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der Brücke über eine Bahnstrecke in Mallersdorf-Pfaffenberg (Landkreis Straubing-Bogen) zuerst über das Geländer gestiegen und dann darauf entlang balanciert sein.

Zeugenaussagen zufolge soll der Mann alkoholisiert gewesen sein.

Er habe das Gleichgewicht verloren, sei von der Brücke gefallen und in eine Böschung neben der Bahnstrecke gestürzt.

Zeugen wählten den Notruf, ein Hubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus. Die Bahnstrecke sei kurzfristig gesperrt worden, teilte die Polizei mit.

Ein Sprecher sagte, dass die Ermittler von einem Unfall ausgehen. Zu den genauen Hintergründen werde ermittelt.