Mann will Mädchen auf Gokart-Bahn überholen: 16-Jährige verletzt

Bergkirchen - Bei einem Zusammenstoß auf einer Gokart-Bahn ist eine 16-Jährige verletzt worden.

Bei einer Gokart-Bahn im Kreis Dachau kam es zu einem Zusammenstoß. (Symbolbild) © alessandrov/123RF

Laut Polizei wurde die Jugendliche am Freitag gegen 20 Uhr auf der Anlage in Bergkirchen (Landkreis Dachau) von einem 35-Jährigen überholt.

Dabei seien die beiden Gokarts kollidiert, und das Fahrzeug der 16-Jährigen sei mehrfach gegen die Seitenbegrenzung gedrückt worden.

Durch die Wucht des Aufpralls habe die 16-Jährige ihren Helm verloren. Sie erlitt ein Schleudertrauma und kam ins Krankenhaus.