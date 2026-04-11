Mann will Mädchen auf Gokart-Bahn überholen: 16-Jährige verletzt
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Von Franziska Groll
Bergkirchen - Bei einem Zusammenstoß auf einer Gokart-Bahn ist eine 16-Jährige verletzt worden.
Laut Polizei wurde die Jugendliche am Freitag gegen 20 Uhr auf der Anlage in Bergkirchen (Landkreis Dachau) von einem 35-Jährigen überholt.
Dabei seien die beiden Gokarts kollidiert, und das Fahrzeug der 16-Jährigen sei mehrfach gegen die Seitenbegrenzung gedrückt worden.
Durch die Wucht des Aufpralls habe die 16-Jährige ihren Helm verloren. Sie erlitt ein Schleudertrauma und kam ins Krankenhaus.
Der 35 Jahre alte Mann blieb den Angaben nach unverletzt. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, so die Polizei.
Titelfoto: alessandrov/123RF