Mann wird am Steuer bewusstlos: Führerloses Auto rollt über B12

Haiming - Ein 59-Jähriger hat auf der Bundesstraße 12 bei Haiming (Landkreis Altötting) ein Auto mit bewusstlosem Fahrer erfolgreich ausgebremst, wie die Polizei mitteilte.

Der Rettungsdienst brachte den Mann (43) ins Krankenhaus. (Symbolfoto) © Nicolas Armer/dpa

Der 43-jährige Fahrer des Wagens hatte demnach ein medizinisches Problem erlitten und während der Fahrt das Bewusstsein verloren.

Dem 59-Jährigen, der auch mit seinem Auto auf der B12 unterwegs war, fiel das den Angaben zufolge auf, er überholte den führerlosen Wagen, setzte sich mit seinem Auto davor und brachte den Wagen kontrolliert zum Stehen.

Der 43-Jährige wurde demnach mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.