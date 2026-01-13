Massenkarambolage mit 20 Fahrzeugen: 13 Verletzte durch spiegelglatte Fahrbahn

Lichtenfels – Auf der B173 in Oberfranken führte Glatteis am Montagabend zu einer heftigen Massenkarambolage. Mehrere Lkws, Autos und sogar ein Streufahrzeug waren in die Unfälle verwickelt.

Viele Autos wurden durch die Unfälle schwer beschädigt. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Laut Polizei sind nach derzeitigem Kenntnisstand insgesamt 13 Menschen durch die Zusammenstöße verletzt worden.

So gerieten gegen 18.45 Uhr auf der spiegelglatten Fahrbahn insgesamt 20 Fahrzeuge ins Rutschen und kollidierten teilweise miteinander.

Auch im weiteren Verlauf der B173, insbesondere zwischen den Anschlussstellen Lichtenfels West und Ost, ereigneten sich weitere kleinere Verkehrsunfälle mit Blechschäden.

Zwei Schwerverletzte mussten laut Polizei vom Rettungsdienst versorgt und in umliegende Kliniken gebracht werden.