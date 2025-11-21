Tragischer Unfall auf der B304: Frau stirbt, fünf teils Schwerverletzte

Teisendorf - Am Freitagabend kam es auf der B304 zwischen Oberteisendorf und Surberg zu einem schlimmen Verkehrsunfall . Dabei verlor eine Person ihr Leben.

Die Autos wurden durch den Unfall völlig zerstört. © 7aktuell.de | Ferdinand Farthofer

Wie die Polizei berichtet, kollidierten gegen 18.05 Uhr zwei Fahrzeuge auf der B304. Bei dem Zusammenstoß wurde laut aktuellem Stand eine Frau getötet, fünf weitere wurden verletzt.

Bei starkem Schneefall, -3 Grad und glatt verschneiter Fahrbahn verlor ein Ford Fiesta aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle, geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte dort frontal mit einem Audi zusammen, in dem vier Personen unterwegs waren. Die nicht angeschnallte Mitfahrerin verstarb noch an der Unfallstelle.

Drei der schwer verletzten Personen wurden zur Behandlung ins Klinikum Traunstein transportiert, während eine weitere Schwerverletzte in die Schockräume der Kliniken Salzburg und Bad Reichenhall eingeliefert wurde. Mehrere Notärzte waren im Einsatz.

Die Bundesstraße zwischen Oberteisendorf und Lauter ist aktuell laut Polizeihauptkommissar in beiden Richtungen komplett gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.



Die Polizei Traunstein gab um etwa 18.40 Uhr bekannt, dass die Arbeiten am Einsatzort längere Zeit in Anspruch nehmen könnten.