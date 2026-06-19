Motorrad und Roller krachen ineinander: 84-Jähriger stirbt bei Unfall
Von Christine Cornelius und Benedikt Zinsmeister
Bad Wörishofen - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 29 nahe Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) ist ein 84 Jahre alter Rollerfahrer gestorben.
Am Donnerstagnachmittag kollidierten zwischen den Ortsteilen Weicht und Stockheim ein Motorrad und ein Roller, wie die Polizei mitteilte.
Der 26 Jahre alte Motorradfahrer kam demnach schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der 84-Jährige erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.
An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Polizei schätzte den entstandenen Gesamtschaden auf etwa 5000 Euro.
Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa