Motorrad und Roller krachen ineinander: 84-Jähriger stirbt bei Unfall

Bad Wörishofen - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 29 nahe Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) ist ein 84 Jahre alter Rollerfahrer gestorben.

Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Senior tun. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Am Donnerstagnachmittag kollidierten zwischen den Ortsteilen Weicht und Stockheim ein Motorrad und ein Roller, wie die Polizei mitteilte.

Der 26 Jahre alte Motorradfahrer kam demnach schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der 84-Jährige erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Polizei schätzte den entstandenen Gesamtschaden auf etwa 5000 Euro.