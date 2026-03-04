Schwerer Motorrad-Unfall in Ingolstadt: 21-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Ingolstadt - Ein 21-Jähriger wurde bei einem Unfall mit seinem Motorrad im oberbayerischen Ingolstadt lebensgefährlich verletzt.

Ein Motorradfahrer (21) ist in Ingolstadt schwer verunglückt. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Laut Angaben der Polizei kam es am Dienstagabend gegen 20 Uhr im Ingolstädter Stadtteil Oberhaunstadt zu dem folgenschweren Crash.

Demnach überholte der Biker auf der Beilngrieser Straße einen 54-jährigen Autofahrer aus Friedrichshofen. Beim Wiedereinscheren verlor der junge Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine.

Das Bike geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort krachte der Motorradfahrer in zwei geparkte Fahrzeuge. Der 21-Jährige wurde in das Heck eines Autos geschleudert und blieb lebensgefährlich verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Laut Polizei gab es keinen Zusammenstoß mit dem Wagen, den der Biker überholt hatte.

Mehrere Zeugen beobachteten den Unfallhergang und leisteten Erste Hilfe. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den jungen Mann aus Ingolstadt schließlich in ein Krankenhaus.