Mountainbike-Sprung endet im Hubschraubereinsatz: 43-Jähriger schwer verletzt

Kinding - Bei einem Sprung über einen Hügel hat sich ein Mountainbiker im oberbayerischen Kinding (Landkreis Eichstätt) schwer verletzt. Der 43-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

Der Mann wurde per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Der Mann aus dem Landkreis Roth war demnach am Mittwochnachmittag auf dem Schellenberg unterwegs.

"Bei einem Sprung über einen Hügel verlor er bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte schwer auf den steinigen Forstweg", schilderten die Beamten.