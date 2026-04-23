Nach Frontal-Unfall mit Lkw: Zweijährige kämpft auf Intensivstation um ihr Leben
Von Cordula Dieckmann
Nabburg - Nach einem schweren Unfall in der Oberpfalz liegt ein kleines Mädchen weiter auf der Intensivstation. Die Zweijährige wurde am Mittwoch bei einem Unfall in Nabburg lebensgefährlich verletzt.
Der Unfall ereignete sich am Nachmittag in der Ernst-Hanauer-Straße.
Sanitäter reanimierten das Kind lange Zeit und flogen es mit einem Hubschrauber in eine Klinik.
Die 34 Jahre alte Mutter des Mädchens, die am Steuer des Autos saß, erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls in eine Klinik geflogen.
Sie war zuvor mit dem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in einem Industriegebiet in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Lastwagen frontal zusammengestoßen.
Die Zweijährige saß im Kindersitz auf der Rückbank – neben ihrem Bruder.
Der Junge sowie eine Beifahrerin erlitten bei dem Zusammenstoß leichtere Verletzungen und wurden auch in ein Krankenhaus gebracht.
Titelfoto: Malte Tiedemann/NEWS5/dpa