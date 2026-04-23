Nach Frontal-Unfall mit Lkw: Zweijährige kämpft auf Intensivstation um ihr Leben

Nabburg - Nach einem schweren Unfall in der Oberpfalz liegt ein kleines Mädchen weiter auf der Intensivstation. Die Zweijährige wurde am Mittwoch bei einem Unfall in Nabburg lebensgefährlich verletzt.

Die Mutter kam plötzlich in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Lkw. © Malte Tiedemann/NEWS5/dpa

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag in der Ernst-Hanauer-Straße.

Sanitäter reanimierten das Kind lange Zeit und flogen es mit einem Hubschrauber in eine Klinik.

Die 34 Jahre alte Mutter des Mädchens, die am Steuer des Autos saß, erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls in eine Klinik geflogen.

Sie war zuvor mit dem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in einem Industriegebiet in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Lastwagen frontal zusammengestoßen.

