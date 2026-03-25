Nächtliches Unfall-Drama: 24-Jähriger nach Vorfahrtsfehler schwer verletzt

Vogtareuth - Ein 24-Jähriger aus Rosenheim wurde am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr bei einem Unfall nahe Vogtareuth (Landkreis Rosenheim) schwer verletzt. Sein Auto stieß mit dem Wagen einer 22-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Der junge Mann musste ins Krankenhaus geflogen werden. © Philipp von Ditfurth/dpa

Die beiden Fahrzeuge kollidierten demnach, weil der junge Mann den Wagen der vorfahrtsberechtigten 22-Jährigen an einer Straßeneinmündung übersah.

Der 24-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß den Angaben zufolge schwerst verletzt und mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. "Derzeit können über einen lebensgefährlichen Gesundheitszustand keine näheren Angaben gemacht werden", so die Polizei.

Durch die Wucht des Aufpralls sei das Auto der Frau in den angrenzenden Graben geschleudert worden. Sie kam demnach leicht verletzt in ein Krankenhaus.