Nächtliches Unfall-Drama: 24-Jähriger nach Vorfahrtsfehler schwer verletzt
Von Charlotte Haft
Vogtareuth - Ein 24-Jähriger aus Rosenheim wurde am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr bei einem Unfall nahe Vogtareuth (Landkreis Rosenheim) schwer verletzt. Sein Auto stieß mit dem Wagen einer 22-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte.
Die beiden Fahrzeuge kollidierten demnach, weil der junge Mann den Wagen der vorfahrtsberechtigten 22-Jährigen an einer Straßeneinmündung übersah.
Der 24-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß den Angaben zufolge schwerst verletzt und mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. "Derzeit können über einen lebensgefährlichen Gesundheitszustand keine näheren Angaben gemacht werden", so die Polizei.
Durch die Wucht des Aufpralls sei das Auto der Frau in den angrenzenden Graben geschleudert worden. Sie kam demnach leicht verletzt in ein Krankenhaus.
Den Sachschaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf über 10.000 Euro. Gegen den 24-jährigen Rosenheimer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa (Symbolfoto)