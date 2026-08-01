Unfall mit Hackschnitzelheizung: 34-Jähriger erleidet schwere Brandverletzungen

Tittling - Beim Versuch, eine Hackschnitzelheizung wieder in Gang zu bringen, hat ein 35-Jähriger in Niederbayern einen fatalen Fehler begangen.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann in eine Münchner Spezialklinik geflogen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Mann wollte am Freitag die Heizung in seinem Wohnhaus in der Färbergasse in dem 5000-Seelen-Ort Tittling (Landkreis Passau) wieder in Betrieb nehmen. Das teilte die Polizeiinspektion Passau am Samstag mit.

Dazu goss der 34-Jährige Benzin in die Brennkammer – es kam zu einer Verpuffung.

Der Mann erlitt schwere Brandverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Spezialklinikum nach München geflogen.