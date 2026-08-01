Unfall mit Hackschnitzelheizung: 34-Jähriger erleidet schwere Brandverletzungen
Tittling - Beim Versuch, eine Hackschnitzelheizung wieder in Gang zu bringen, hat ein 35-Jähriger in Niederbayern einen fatalen Fehler begangen.
Der Mann wollte am Freitag die Heizung in seinem Wohnhaus in der Färbergasse in dem 5000-Seelen-Ort Tittling (Landkreis Passau) wieder in Betrieb nehmen. Das teilte die Polizeiinspektion Passau am Samstag mit.
Dazu goss der 34-Jährige Benzin in die Brennkammer – es kam zu einer Verpuffung.
Der Mann erlitt schwere Brandverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Spezialklinikum nach München geflogen.
Warum der Mann Benzin zum Starten seiner Hackschnitzelheizung benutzte, ist nicht bekannt. In der Regel reicht ein kleines Anzündholz, um solche Heizungen ohne Startautomatik wieder in Gang zu bringen.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa