Vierköpfige Familie an Bord: Wohnmobil rollt Abhang hinab, Mutter landet in Krankenhaus

Oberstaufen - Das hätte noch deutlich schlimmer ausgehen können! Ein Wohnmobil hat sich im Oberstaufener Ortsteil Hinterstaufen auf einem Wohnmobilstellplatz plötzlich selbstständig gemacht und ist einen Abhang heruntergerollt.

Ein Wohnmobil hat sich auf einem Wohnmobilstellplatz in Bayern selbstständig gemacht - mit erheblichen Folgen. (Symbolbild) © 123RF/koldunova

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war es am Montagabend zu dem Zwischenfall gekommen. Im Wohnmobil befand sich eine vierköpfige Familie.

Das Gefährt rollte den Angaben zufolge den etwa vier Meter hohen Hang rückwärts hinab und prallte mit dem Heck letztlich hart auf den Boden auf.

Die Mutter (40) zog sich durch die Wucht des Aufpralls eine Armfraktur zu. Sie wurde nach einer Erstversorgung von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Die weiteren Familienmitglieder blieben glücklicherweise unverletzt.