Sie wollte zu ihrem Papa rennen: Dreijährige von Auto angefahren und schwer verletzt

Hof - Ein dreijähriges Kind ist in Hof von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Das Mädchen kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Das Mädchen habe am Sonntag gegen 15.10 Uhr zurück zu seinem Vater rennen wollen und beim Überqueren einer Straße nicht auf den Verkehr geachtet, wie die Polizei mitteilte.

Ein 58-jähriger Autofahrer konnte den Angaben zufolge nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind mit niedriger Geschwindigkeit.