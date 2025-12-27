Sekundenschlaf? Crash auf der B20 bei Freilassing – drei Autos zerstört

Freilassing - Ein 78-Jähriger geriet am Samstagmorgen auf der B20 im Landkreis Berchtesgadener Land auf die Gegenfahrbahn und verursachte einen schweren Unfall mit drei Fahrzeugen. Der Mann raste mit 90 km/h in einen anderen Wagen.

An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden. © BRK Berchtesgadener Land

Trotz der hohen Aufprallgeschwindigkeit kamen alle Insassen mit leichten und mittelschweren Verletzungen davon.

Der 78-jährige Grieche aus Oberösterreich kam um 5.36 Uhr kurz nach Freilassing Mitte in Richtung Laufen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, streifte erst den weißen Seat einer 26-jährigen Flachgauerin und rammte anschließend frontal den roten Honda einer 41-jährigen Oberösterreicherin. Die Polizei vermutet Sekundenschlaf als Ursache.

Die Leitstelle Traunstein alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Freilassing sowie das Rote Kreuz. Vor Ort versorgten die Einsatzkräfte eine 41-jährige Frau mit mittelschweren Verletzungen sowie einen 78-jährigen Mann und eine 26-jährige Frau, die beide leicht verletzt wurden, und brachten sie anschließend in die Kreisklinik Bad Reichenhall sowie in das Salzburger Landeskrankenhaus.

Die B20 wurde während der Rettungs- und Bergearbeiten komplett gesperrt und die Polizei nahm das Unfallgeschehen auf.