Sekundenschlaf? Crash auf der B20 bei Freilassing – drei Autos zerstört
Freilassing - Ein 78-Jähriger geriet am Samstagmorgen auf der B20 im Landkreis Berchtesgadener Land auf die Gegenfahrbahn und verursachte einen schweren Unfall mit drei Fahrzeugen. Der Mann raste mit 90 km/h in einen anderen Wagen.
Trotz der hohen Aufprallgeschwindigkeit kamen alle Insassen mit leichten und mittelschweren Verletzungen davon.
Der 78-jährige Grieche aus Oberösterreich kam um 5.36 Uhr kurz nach Freilassing Mitte in Richtung Laufen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, streifte erst den weißen Seat einer 26-jährigen Flachgauerin und rammte anschließend frontal den roten Honda einer 41-jährigen Oberösterreicherin. Die Polizei vermutet Sekundenschlaf als Ursache.
Die Leitstelle Traunstein alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Freilassing sowie das Rote Kreuz. Vor Ort versorgten die Einsatzkräfte eine 41-jährige Frau mit mittelschweren Verletzungen sowie einen 78-jährigen Mann und eine 26-jährige Frau, die beide leicht verletzt wurden, und brachten sie anschließend in die Kreisklinik Bad Reichenhall sowie in das Salzburger Landeskrankenhaus.
Die B20 wurde während der Rettungs- und Bergearbeiten komplett gesperrt und die Polizei nahm das Unfallgeschehen auf.
An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden in geschätzter mittlerer fünfstelliger Höhe. Rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit vier Fahrzeugen vor Ort, unterstützten zunächst den Notarzt, sicherten die Unfallstelle ab, übernahmen die Verkehrslenkung durch das Stadtgebiet.
Anschließend stellten sie den Brandschutz sicher und reinigten die Fahrbahn.
Titelfoto: BRK Berchtesgadener Land