Betrunkener 15-Jähriger baut Unfall: Bruder ließ ihn mit seinem Auto fahren

Pilsach - Ein alkoholisierter 15-Jähriger ist in der Oberpfalz mit einem Auto in den Straßengraben gefahren.

Alkoholisiert und ohne Führerschein hat ein 15-Jähriger ein Auto in den Straßengraben gelenkt. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Mit im Wagen saß laut Polizei der erwachsene Bruder, dem das Auto gehörte. Das Alter des Bruders teilte die Polizei nicht mit.

Der Wagen kam den Angaben zufolge in der Nacht zum Sonntag gegen 0.15 Uhr bei Pilsach (Landkreis Neumarkt i.d. Oberpfalz) in einer Kurve von der Straße ab.

Atemalkoholtests fielen laut Polizei bei beiden Brüdern positiv aus, nähere Angaben wurden nicht gemacht.

Der 15-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Gegen den Jugendlichen werde wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Anschließend wurde der Jugendliche einem Erziehungsberechtigten übergeben.

Gegen den Bruder werde ebenfalls ermittelt, weil er den 15-Jährigen als Fahrzeughalter ans Steuer gelassen haben soll.