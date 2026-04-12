Oh, Sh*t! 20.000 Liter Gülle auf Straße ausgelaufen

Hohenaltheim - Ein Traktor hat bei einem Unfall im Landkreis Donau-Ries rund 20.000 Liter Gülle verloren.

Ein Gülleanhänger kippte in Schwaben um und sorgte für eine große Sauerei. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Der Gülleanhänger kippte am Freitagnachmittag um, als der Fahrer mit dem Traktor in einen Kreisverkehr bei Hohenaltheim fuhr, wie die Polizei mitteilte. Der 63-Jährige sei vermutlich zu schnell unterwegs gewesen.

Den Angaben nach lief fast die gesamte Gülle - etwa 20.000 Liter - aus und breitete sich auf der Fahrbahn und in der angrenzenden Wiese aus.

Die Feuerwehr habe rechtzeitig eine Sperre eingerichtet, sodass die Gülle nicht in einen naheliegenden Bach gelangte.

Auch Kanaldeckel seien abgedichtet worden. Ein Umweltschaden habe dadurch verhindert werden können, teilte die Polizei mit.