Ohne Führerschein auf Moped: Teenager kracht in Laster, Beifahrerin schwer verletzt
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Von Klaas Seißer
Hirschau - Ein 14-Jähriger ist ohne Führerschein auf einem Moped mit einem Lastwagen in der Oberpfalz zusammengestoßen.
Dabei wurde seine ebenfalls 14 Jahre alte Mitfahrerin meterweit auf einen Radweg geschleudert und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Der jugendliche Fahrer wurde indes leicht verletzt.
Laut Polizei habe er am Montagabend bei Hirschau (Landkreis Amberg-Sulzbach) die Straße vor dem Laster gequert.
Trotz Vollbremsung sei es zum Unfall gekommen, schildert die Polizei. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Fall laufen.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa