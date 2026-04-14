Ohne Führerschein auf Moped: Teenager kracht in Laster, Beifahrerin schwer verletzt

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein 14-Jähriger fährt ohne Führerschein Moped und stößt in Hirschau mit einem Lastwagen zusammen. Seine Mitfahrerin wird schwer verletzt.

Von Klaas Seißer

Hirschau - Ein 14-Jähriger ist ohne Führerschein auf einem Moped mit einem Lastwagen in der Oberpfalz zusammengestoßen.

Die 14-jährige Beifahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt. (Symbolbild)
Die 14-jährige Beifahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt. (Symbolbild)  © Boris Roessler/dpa

Dabei wurde seine ebenfalls 14 Jahre alte Mitfahrerin meterweit auf einen Radweg geschleudert und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der jugendliche Fahrer wurde indes leicht verletzt. 

Laut Polizei habe er am Montagabend bei Hirschau (Landkreis Amberg-Sulzbach) die Straße vor dem Laster gequert.

Trotz Vollbremsung sei es zum Unfall gekommen, schildert die Polizei. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Fall laufen.

Titelfoto: Boris Roessler/dpa

Mehr zum Thema Bayern Unfall: