Opel kracht in Holzstämme: Fahrer stirbt, Beifahrer schwer verletzt

Schöllnach - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Deggendorf ist ein 30-Jähriger am Karfreitag ums Leben gekommen. Sein 23-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt.

Der Opel krachte in die Stämme und wurde deformiert. © Vifogra / Sabine Süß

Der Fahrer war gegen 19.20 Uhr auf der Hirtstraße in Richtung des Ortsteils Emming unterwegs gewesen.

Wie die Polizei mitteilte, kam das Auto nach der Kuppe von der Straße ab und krachte gegen einen Holzpolter auf der linken Seite.

Sowohl der 30-Jährige, als auch der 23-Jährige wurden eingeklemmt. Der Fahrer musste nach seiner Bergung reanimiert werden, verstarb jedoch noch an der Unfallstelle, berichten die Einsatzkräfte.

Der Beifahrer wurde schließlich schwer verletzt mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Um die Ursache des Unfalls zu klären, wurde ein Sachverständiger zu den Ermittlungen hinzugezogen. Der Opel wurde sichergestellt, so die Polizei.