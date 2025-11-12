Pflasterboden verfehlt: Zimmerer überlebt Sechs-Meter-Sturz vom Dach

Feldkirchen Westerham - Ein Zimmerermeister ist bei Sanierungsarbeiten auf einem Dach in Feldkirchen Westerham im oberbayerischen Landkreis Rosenheim sechs Meter in die Tiefe gestützt - und hat überlebt.

Schwer verletzt wurde ein 32-Jähriger in eine Klinik gebracht, nachdem er von einem Dach abgestürzt war. © Nicolas Armer/dpa

Der 32 Jahre alte Familienvater landete knapp neben der gepflasterten Terrasse in einem Blumenbeet, das den Sturz dämpfte.

Er habe allerdings schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Er zog sich demnach unter anderem Frakturen am linken Bein, an Hüfte und Arm zu.

Ein Rettungshubschrauber flog ihn in die Unfallklinik Murnau.

Der Mann hatte den Angaben zufolge auf der moosigen Dachfläche den Halt verloren.