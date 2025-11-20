Schnee legt Passau lahm: 50 Unfälle an einem Morgen

Passau - Auf glatten Straßen haben sich in Niederbayern seit Donnerstagmorgen viele witterungsbedingte Unfälle ereignet.

Ein BMW ist auf der glatten Straße im Raum Passau von der Fahrbahn abgekommen und in einer Böschung gelandet. © Riedl/zema-medien.de

Im Einsatzbereich des Präsidiums seien mindestens 50 Unfälle gezählt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Demnach gab es Blechschäden, Lastwagen und Autos standen quer und blieben liegen.

Betroffen ist etwa der Raum Passau, wo nach Angaben eines Polizeisprechers auch Schulbusse nicht weiterkamen.

Auch rund um Deggendorf und Straubing ereigneten sich der Sprecherin zufolge seit etwa 6 Uhr vermehrt Unfälle. Schwerverletzte habe es zunächst nicht gegeben.

Mit frostigen Temperaturen und Schnee kann es auf den Straßen in Bayern glatt werden. Vor allem am Morgen sei in Lagen oberhalb von 400 Metern Vorsicht geboten, hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitgeteilt.