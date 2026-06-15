Plötzlich auf falscher Spur: Frau nach Zusammenstoß in Lebensgefahr

Grabenstätt - Bei einem Frontalzusammenstoß in Oberbayern wurden am Sonntagnachmittag sechs Menschen verletzt, eine Frau davon lebensgefährlich. Ein 66-Jähriger kam bei Grabenstätt mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und prallte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Die Polizei kümmerte sich um die Unfallstelle. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Neben dem 66-Jährigen saßen noch drei weitere Menschen in dem Wagen, so die Polizei. Sie wurden allesamt schwer verletzt.

Hinter dem Steuer des entgegenkommenden Fahrzeugs saß ein Senior. Seine 66 Jahre alte Beifahrerin erlitt durch den Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Der 75-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Sanitäter brachten alle Verletzten in Krankenhäuser.