Frontalunfall zwischen Twingo und Opel: Mehrere Personen in Klinik

Herzogenaurach - Im mittelfränkischen Landkreis Erlangen-Höchstadt ist am Donnerstagvormittag eine Frau schwer verletzt worden.

Die drei Insassen in dem Opel seien vorsorglich, aber offenbar unverletzt in eine Klinik gebracht worden. © NEWS5/David Oßwald

Nach ersten Informationen des Pressedienstes "News5" soll es sich um die mutmaßliche Unfallverursacherin handeln.

Nach aktuellem Stand sei sie mit ihrem Renault Twingo zwischen Dondörflein und Herzogenaurach in den Gegenverkehr geraten.

Dort sei ihr Auto mit einem entgegenkommenden Opel kollidiert. Beide Autos wurden von der Straße geschleudert.

Die Twingo-Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. In dem Opel saßen nach bisherigen Meldungen drei Personen.