Transporter rast in Gegenverkehr: Elf Verletzte, darunter drei Kinder

Kelheim - Ein Kleintransporter kollidierte am frühen Mittwochabend bei Kelheim mit drei entgegenkommenden Autos – elf Menschen wurden verletzt. Ein Autofahrer musste aufgrund schwerer Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden .

Der Transporter wurde schwer beschädigt. © Vifogra / Reporter-Team Moller-Schuh

Die zehn Leichtverletzten - darunter drei Kinder - wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, so die Polizei.

Der Unfall passierte auf der B16. Der 46 Jahre alte Fahrer des Transporters war nach Angaben der Polizei in Richtung Ingolstadt unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort prallte sein Fahrzeug nacheinander mit den drei Autos zusammen.

Im ersten Wagen befanden sich ein 68-Jähriger und seine 75-jährige Beifahrerin - beide wurden leicht verletzt. Im zweiten Auto erlitt der 58-jährige Fahrer schwere Verletzungen, seine 51-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Im dritten Pkw wurden alle fünf Insassen leicht verletzt: der 40 Jahre alte Fahrer, die 38-jährige Beifahrerin und drei Kinder im Alter von fünf, elf und 13 Jahren.