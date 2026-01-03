Polizeiauto kracht in Straßenbahn: Drei Beamten verletzt

Augsburg - Bei einer Einsatzfahrt ist ein Polizeiauto am Samstag in Augsburg mit einer Straßenbahn zusammengestoßen.

Nach einem Unfall muss der Verkehr vor Ort umgeleitet werden. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Nachmittag kurz vor 15 Uhr an der Kreuzung Haunstetter Straße/Rumplerstraße zum Unfall.

Ersten Erkenntnissen zufolge seien drei Polizisten verletzt worden, so die Einsatzkräfte. Wie schwer war zunächst unklar.

Die Bahn entgleiste durch die Wucht des Aufpralls. Zum Unfallzeitpunkt sollen demnach mehr als zwei Dutzend Fahrgäste darin gewesen sein, die wohl alle unverletzt blieben.