Schwestern (†16, †19) sterben bei Unfall: Gutachten zur Ursache ist da!

Wildflecken/Schweinfurt - Mehr als drei Monate nach dem tödlichen Verkehrsunfall von zwei 16- und 19-jährigen Schwestern in Unterfranken schließt ein Unfallgutachter technisches Versagen als Ursache aus.

Die beiden 16 und 19 Jahre alten Schwestern waren noch an der Unfallstelle verstorben. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, soll ein Gutachten klären. © Pascal Höfig/NEWS5/dpa

Auch gebe es keine Hinweise auf gesundheitliche Probleme des Fahrers, mit dessen Auto die Geschwister am 9. November 2025 nahe Wildflecken (Landkreis Bad Kissingen) kollidiert waren.

Dem Gutachten zufolge fuhr der 50-Jährige mit seinem Wagen in einer Kurve geradeaus in eine Leitplanke - ohne erkennbare Lenk- und Bremsbewegung, wie die Staatsanwaltschaft Schweinfurt mitteilte.

Danach habe der Mann sein Fahrzeug über die Gegenfahrbahn zurück auf seine Fahrbahn gesteuert und sei dabei mit dem entgegenkommenden Wagen der Schwestern kollidiert, die noch versucht hatten auszuweichen.

Ob der mutmaßliche Unfallverursacher bei der Fahrt gegen 8 Uhr morgens abgelenkt oder kurzzeitig eingeschlafen war, ist unbekannt.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Beschuldigten wegen fahrlässiger Tötung. Der Mann habe sich bisher nicht zum Unfallhergang geäußert, teilte die Behörde mit.

Durch Drogen oder Alkohol war der 50-Jährige einer Untersuchung zufolge nicht beeinflusst.