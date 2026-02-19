Tödlicher Betriebsunfall: Mann (†54) bei Reparatur von Golfcart erschlagen

Chieming - Am Donnerstag ereignete sich im Chieminger Ortsteil Ising ein schwerer Betriebsunfall : Ein 54-Jähriger wurde bei Reparaturarbeiten auf einem Golfplatz von einem Golfcart tödlich verletzt.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Am Donnerstagmittag, gegen 11.15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in den Chieminger Ortsteil Ising gerufen.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd gegenüber TAG24 bestätigte, hatte sich auf dem dortigen Golfplatz ein schwerer Betriebsunfall mit tragischem Ausgang ereignet. Nach ersten Erkenntnissen erlitt eine Person dabei schwerste Verletzungen. Ein Notarzt versuchte noch, den Mann zu reanimieren – doch die Wiederbelebungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Wie die Polizei weiter mitteilte, führte der 54-Jährige gerade Reparaturarbeiten an einem Golfcart durch, als er aus bislang ungeklärter Ursache unter das mehrere Hundert Kilogramm schwere Fahrzeug geriet. Dabei wurde der Mann eingeklemmt und tödlich verletzt.