Trotz Warnsignal: Autofahrer fährt über Gleise, dann kommt ein Zug

Edling - Bei einem Unfall an einem Bahnübergang im Landkreis Rosenheim ist ein Autofahrer ums Leben gekommen.

Trotz rot blinkender Lichter fuhr ein Autofahrer bei Edling auf die Gleise. (Symbolbild) © Lennart Preiss/dpa

Der 67-jährige Mann sei in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.30 Uhr trotz rot blinkender Lichter über den unbeschrankten Bahnübergang gefahren, teilte die Polizei mit.

Die Bahn aus Rosenheim in Richtung Wasserburg prallte trotz Notbremsung gegen den VW. Der 67-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.

Zwei Fahrgäste in der Regionalbahn wurden bei der Notbremsung leicht verletzt, der 62 Jahre alte Zugführer erlitt einen Schock.

Der Bahnübergang war nach dem Unfall bis etwa 5.30 Uhr am Morgen gesperrt.