Trotz Warnsignal: Autofahrer fährt über Gleise, dann kommt ein Zug
Edling - Bei einem Unfall an einem Bahnübergang im Landkreis Rosenheim ist ein Autofahrer ums Leben gekommen.
Der 67-jährige Mann sei in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.30 Uhr trotz rot blinkender Lichter über den unbeschrankten Bahnübergang gefahren, teilte die Polizei mit.
Die Bahn aus Rosenheim in Richtung Wasserburg prallte trotz Notbremsung gegen den VW. Der 67-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.
Zwei Fahrgäste in der Regionalbahn wurden bei der Notbremsung leicht verletzt, der 62 Jahre alte Zugführer erlitt einen Schock.
Der Bahnübergang war nach dem Unfall bis etwa 5.30 Uhr am Morgen gesperrt.
Der VW wurde völlig zerstört, an der Bahn entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Zum genauen Unfallablauf ermittelt die Polizei.
Titelfoto: Lennart Preiss/dpa