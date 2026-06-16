Radfahrer (61) stürzt zwei Meter hohe Böschung hinunter und stirbt an der Loisach

Garmisch-Partenkirchen - Ein Radfahrer ist bei Garmisch-Partenkirchen in Oberbayern tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann am Montag leblos am Ufer der Loisach gefunden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 61-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen auf dem Radweg entlang der Loisach in Richtung Grainau unterwegs.

Etwa 100 Meter vor dem Kreuzsteg stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache vom Radweg eine rund zwei Meter hohe Böschung hinunter.

Ein Arzt aus Bremen entdeckte den Verunglückten zufällig. Der Mann begann umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Der kurz darauf eintreffende Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des 61-Jährigen feststellen.