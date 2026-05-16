Radfahrer bewusstlos auf der Straße gefunden: Was ist geschehen?

Rosenheim - Ein 47-jähriger Mann wurde bei einem Sturz von seinem Fahrrad in Rosenheim schwer verletzt. Was ist zuvor geschehen?

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fanden Passanten den bewusstlosen Mann in der Nacht auf Samstag an der Kreuzung Arnulfstraße und Turnerweg auf der Fahrbahn liegend.

Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und war zunächst nicht ansprechbar. Lebensgefahr sei nicht auszuschließen, so die Polizei zu den Verletzungen des Mannes.

Wie es zum Sturz kam, ist noch unklar. Es ist nur bekannt, dass der Mann die Arnulfstraße entlangfuhr und dann an der Einmündung zum Turnerweg auf die Straße fiel.

Ob es ein Unfall war oder weitere Personen beteiligt waren, ist Gegenstand der Ermittlungen.