Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw

Großmehring - Ein 90 Jahre alter Radfahrer ist in Großmehring im Landkreis Eichstätt bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ums Leben gekommen.

Für den 90 Jahre alten Radfahrer kam laut Polizei jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © 123RF/bialasiewicz

Nach Angaben der Polizei kam für den Senior jede Hilfe zu spät.Der Mann hatte demnach am Donnerstag mit seinem Fahrrad die Straße überqueren wollen, wobei ihn ein herannahender Lastwagen erfasste.

Dabei wurde der 90-Jährige tödlich verletzt. Der Lastwagen kam nach dem Unfall von der Straße ab und blieb in einem angrenzenden Feld stehen. Der Fahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.