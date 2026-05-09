Überholmanöver endet tödlich: Motorradfahrer stirbt nach Sturz

Eisenberg - Am Freitagnachmittag wollte ein Motorradfahrer zwischen Hopferau und Eisenberg im Ostallgäu einen VW überholen. Dabei streifte der Biker den Wagen und stürzte auf die Straße. Der 60-Jährige starb noch an der Unfallstelle .

Die Polizei sperrte die Unfallstelle. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Der 35-jährige VW-Fahrer wollte gerade auf Höhe des Weilers Osterreuten nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen, als der Motorradfahrer zum Überholen ansetzte, so die Polizei.

Durch den Sturz wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 35-Jährige und seine Mitfahrer blieben unverletzt.

Der Sachschaden wird auf circa 8000 Euro geschätzt.