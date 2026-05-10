17-Jähriger bei Unfall schwer verletzt, Polizei deckt mehrere Straftaten auf
Fürth - Bei einem Unfall in Mittelfranken wurde am Samstagabend ein 17-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme kamen gleich mehrere Straftaten zutage.
Wie die Polizei mitteilte, war ein 26-jähriger Audifahrer gegen 20.45 Uhr auf der Würzburger Straße unterwegs und wollte links abbiegen, um dort zu parken.
Ein hinter ihm fahrender 17-Jähriger auf einem kleinen KTM-Motorrad erkannte die Situation nicht richtig und wollte den Audi überholen.
Dabei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 17-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.
Bei der Unfallaufnahme wurden Beamte der Verkehrspolizei stutzig: Es stellte sich heraus, dass das Kennzeichen des Leitkraftrads gefälscht war, erklärte die Polizei. Außerdem hatte der 17-Jährige gar keinen Führerschein.
Er muss sich nun unter anderem wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzt 6500 Euro, so die Polizei.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa