17-Jähriger bei Unfall schwer verletzt, Polizei deckt mehrere Straftaten auf

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Ein Unfall in Fürht deckte mehrere Straftaten auf. Die Polizei ermittelt gegen einen 17-Jährigen, doch der muss erstmal in einem Krankenhaus behandelt werden.

Von Friederike Hauer

Fürth - Bei einem Unfall in Mittelfranken wurde am Samstagabend ein 17-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme kamen gleich mehrere Straftaten zutage.

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall in Fürth gegen einen der Betroffenen. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt nach einem Unfall in Fürth gegen einen der Betroffenen. (Symbolbild)  © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war ein 26-jähriger Audifahrer gegen 20.45 Uhr auf der Würzburger Straße unterwegs und wollte links abbiegen, um dort zu parken.

Ein hinter ihm fahrender 17-Jähriger auf einem kleinen KTM-Motorrad erkannte die Situation nicht richtig und wollte den Audi überholen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 17-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

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Bei der Unfallaufnahme wurden Beamte der Verkehrspolizei stutzig: Es stellte sich heraus, dass das Kennzeichen des Leitkraftrads gefälscht war, erklärte die Polizei. Außerdem hatte der 17-Jährige gar keinen Führerschein.

Er muss sich nun unter anderem wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzt 6500 Euro, so die Polizei.

Titelfoto: Stefan Puchner/dpa

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