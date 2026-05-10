17-Jähriger bei Unfall schwer verletzt, Polizei deckt mehrere Straftaten auf

Fürth - Bei einem Unfall in Mittelfranken wurde am Samstagabend ein 17-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme kamen gleich mehrere Straftaten zutage.

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall in Fürth gegen einen der Betroffenen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war ein 26-jähriger Audifahrer gegen 20.45 Uhr auf der Würzburger Straße unterwegs und wollte links abbiegen, um dort zu parken.

Ein hinter ihm fahrender 17-Jähriger auf einem kleinen KTM-Motorrad erkannte die Situation nicht richtig und wollte den Audi überholen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 17-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei der Unfallaufnahme wurden Beamte der Verkehrspolizei stutzig: Es stellte sich heraus, dass das Kennzeichen des Leitkraftrads gefälscht war, erklärte die Polizei. Außerdem hatte der 17-Jährige gar keinen Führerschein.