Reanimation ohne Erfolg: Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall hinter Kreisverkehr

Stephanskirchen - Am Dienstagnachmittag kam es hinter einem Kreisverkehr in Stephanskirchen zu einem Lkw- Unfall . Ersthelfer versuchten ihr Bestes, doch das Leben des Fahrers konnte nicht gerettet werden.

Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Wie die Polizeiinspektion Rosenheim mitteilte, kam der 59-jährige Lkw-Fahrer am Nachmittag mit seinem Lastwagen samt Anhänger bei Stephanskirchen (Landkreis Rosenheim) hinter einem Kreisverkehr von der Fahrbahn ab.

Wie es dazu kommen konnte, blieb zunächst unklar.

Ersthelfer konnten den bewusstlosen Mann aus seinem Führerhaus holen, ehe sie sofort mit der Reanimation begannen. Kurz darauf starb er jedoch im Krankenhaus.