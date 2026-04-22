Reanimation ohne Erfolg: Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall hinter Kreisverkehr
Von Steffen Trumpf
Stephanskirchen - Am Dienstagnachmittag kam es hinter einem Kreisverkehr in Stephanskirchen zu einem Lkw-Unfall. Ersthelfer versuchten ihr Bestes, doch das Leben des Fahrers konnte nicht gerettet werden.
Wie die Polizeiinspektion Rosenheim mitteilte, kam der 59-jährige Lkw-Fahrer am Nachmittag mit seinem Lastwagen samt Anhänger bei Stephanskirchen (Landkreis Rosenheim) hinter einem Kreisverkehr von der Fahrbahn ab.
Wie es dazu kommen konnte, blieb zunächst unklar.
Ersthelfer konnten den bewusstlosen Mann aus seinem Führerhaus holen, ehe sie sofort mit der Reanimation begannen. Kurz darauf starb er jedoch im Krankenhaus.
Der Lastwagen musste abgeschleppt werden. Bis zu seiner Bergung blieb die Staatsstraße 2359 stundenlang gesperrt. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Unfall- und Todesursache auf.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa (Symbolfoto)