Rentner in Opel übersieht BMW: Auto schleudert gegen Baum und reißt in zwei Teile

Ettringen - Im Unterallgäu wurde ein BMW bei einem Unfall in zwei Teile gerissen. Sein Fahrer (27) wurde schwer verletzt.

Der halbe BMW hängt an einem Baum nahe der Straße zwischen Höfen und Siebnach. © Nikolas Schäfers / EinsatzReport24

Wie die Polizei mitteilte, passierte am Samstagnachmittag zunächst ein Unfall zwischen zwei Autos auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach.

Ersten Erkenntnissen zufolge, übersah ein 81-Jähriger, der mit seinem Opel aus einer Nebenstraße auf die Ortsverbindungsstraße abbiegen wollte, den BMW, der von Höfen in Richtung Siebnach fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß. Dadurch wurde der BMW von der Straße und gegen einen Baum geschleudert: Durch die enormen Kräfte riss das Auto entzwei. Der 27-Jährige flog aus dem BMW in ein nahes Gebüsch, so die Einsatzkräfte. Er musste mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Sein Zustand sei soweit stabil, erklärte die Polizei.

Der 81-jährige Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden in ihrem Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich ebenfalls in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert.