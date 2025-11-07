Riskantes Manöver endet in Unfall: Müllauto umgeht Schranke und wird von Zug erfasst

Eichstätt - Am Freitag fuhr gegen 6.45 Uhr ein Müllauto in Oberbayern an eine geschlossene Bahnschranke heran. Da er nicht warten wollte, umfuhr der Fahrer die Absperrung, doch übersah den herbei fahrenden Zug.

Das Müllauto umfuhr die Bahnschranke. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Anschließend stießen Bahn und Müllauto auf dem Bahnübergang in Eichstätt so heftig zusammen, dass zwei Menschen verletzt wurden.

Der Fahrer des Müllfahrzeugs soll über die Gegenfahrbahn an der geschlossenen Schranke eines Bahnübergangs vorbeigefahren sein, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Den Angaben zufolge wurde der Beifahrer des Müllautos leicht verletzt. Auch der Fahrer erlitt Verletzungen. Wie schwer diese sind, war zunächst unklar. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Fahrgäste in der Bahn wurde ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt.