Roller-Fahrer (66) bei Unfall mehrere Meter durch Luft geschleudert

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Beim Auffahren auf die A3 bei Mintraching übersieht ein Lastwagenfahrer einen Motorroller. Es kommt zu einem folgenschweren Zusammenstoß.

Von Marcel Gnauck, Benedikt Zinsmeister

Mintraching - Mehrere Meter ist der Fahrer eines Motorrollers nach einem Frontalzusammenstoß durch die Luft geschleudert worden.

Der Roller-Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. (Symbolbild)
Der Roller-Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. (Symbolbild)  © Carsten Rehder/dpa

Ein Lastwagenfahrer habe den entgegenkommenden Motorroller beim Auffahren von der Bundesstraße 8 auf die A3 bei Mintraching, ein Ort südöstlich von Regensburg, übersehen, wie die Polizei mitteilte. 

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 16.37 Uhr.

Nach dem Zusammenstoß sei der 66 Jahre alte Fahrer des Motorrollers zunächst schwer verletzt auf der Straße liegengeblieben. Ersthelfer kümmerten sich den Angaben zufolge um den Mann.

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Schließlich sei der Mann aus dem Landkreis Schwandorf von Sanitätern zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht worden.

Unfall A3 bei Mintraching: Polizei Neutraubling ermittelt

Ein Gutachter wurde hinzugezogen, die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt. Den Sachschaden schätzten die Beamten auf rund 10.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Neutraubling geführt.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa

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