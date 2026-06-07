Roller-Fahrer (66) bei Unfall mehrere Meter durch Luft geschleudert

Mintraching - Mehrere Meter ist der Fahrer eines Motorrollers nach einem Frontalzusammenstoß durch die Luft geschleudert worden.

Der Roller-Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Ein Lastwagenfahrer habe den entgegenkommenden Motorroller beim Auffahren von der Bundesstraße 8 auf die A3 bei Mintraching, ein Ort südöstlich von Regensburg, übersehen, wie die Polizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 16.37 Uhr.

Nach dem Zusammenstoß sei der 66 Jahre alte Fahrer des Motorrollers zunächst schwer verletzt auf der Straße liegengeblieben. Ersthelfer kümmerten sich den Angaben zufolge um den Mann.

Schließlich sei der Mann aus dem Landkreis Schwandorf von Sanitätern zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht worden.