Laster erfasst Radfahrerin beim Abbiegen: Frau stirbt noch an Unfallstelle

Nürnberg - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Nürnberger Süden ist am Donnerstagmorgen eine Radfahrerin ums Leben gekommen.

Bei einem schweren Unfall mit einem Lastwagen ist am Donnerstagmorgen eine 53 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. © NEWS5 / Felix Besold

Beim Abbiegevorgang eines Lastwagens sei es gegen 7.45 Uhr zu dem tragischen Vorfall gekommen.

Der 36-jährige Lastwagenfahrer wollte zu diesem Zeitpunkt aus dem Gelände einer Deponie fahren und nach rechts auf den Marthweg lenken. Dabei kreuzte er den Radweg.

"Zeitgleich befuhr die Radfahrerin den gemeinsamen Fuß- und Radweg von Kornburg kommend stadteinwärts", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

Dabei kam es zu der folgenschweren Kollision. "Die 53-jährige Radfahrerin verstarb hier leider noch an der Unfallstelle", so Marc Siegel, Pressesprecher des Präsidiums.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, muss erst noch ermittelt werden. Ein Gutachter unterstützt die Beamten bei den Untersuchungen. Der 36-jährige Fahrer des Lasters blieb – zumindest körperlich – unverletzt.