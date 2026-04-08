Säure-Unfall in Industrieklebstoff-Firma: Feuerwehr im Großeinsatz

Windach - In Windach (Landkreis Landsberg am Lech) ist in einem Lastwagen Milchsäure ausgetreten, nachdem mehrere Kanister verrutscht und beschädigt worden waren. Feuerwehr und Polizei mussten eingreifen – der Fahrer wurde angezeigt.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Die Säure gilt als Gefahrgut und kann Verätzungen an Haut, Augen und Atemwegen verursachen, wie die Polizei mitteilte. Mitarbeiter der Firma für Industrieklebstoffe bemerkten den Schaden beim Beladen des Fahrzeugs am Dienstag.

Mehrere Feuerwehren rückten daraufhin zu dem Firmengelände aus, auf dem der Lastwagen stand.

Die Einsatzkräfte im Chemikalienschutzanzug und mit Atemschutz stellten drei Kanister in eine Auffangwanne und entluden das kontaminierte Fahrzeug. Anschließend spülten sie Laster und Ladung mit Wasser, um die Säure zu neutralisieren.

Danach konnte das Fahrzeug wieder beladen werden und weiterfahren.