Frontalunfall: 15-Jähriger greift ins Lenkrad und verhindert Schlimmeres
Babenhausen - Im schwäbischen Landkreis Unterallgäu sind am Samstagmittag drei Menschen bei einem Unfall verletzt worden. In einem Auto saß auch ein sechs Monate altes Mädchen.
Wie die Polizeiinspektion Memmingen am Sonntag mitteilte, war ein 40 Jahre alter Autofahrer gegen 13 Uhr auf der Frundsbergstraße ortsauswärts unterwegs.
Zur selben Zeit kam ihm ein 42-Jähriger mit seinem Wagen entgegen.
"Aus bislang ungeklärten Gründen kam der 40-Jährige auf die Gegenfahrbahn", teilte die Polizeiinspektion Memmingen mit.
Im Auto des Mannes saß auch ein Teenager. Der Jugendliche reagierte sofort.
"Durch das schnelle Eingreifen des 15-jährigen türkischen Beifahrers konnte das Fahrzeug wieder zurückgelenkt werden, ein Zusammenstoß konnte allerdings nicht mehr verhindert werden."
Der 42 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos und seine 41-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ins Klinikum Memmingen gebracht, das Baby blieb unverletzt.
Auch der 40-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam in die Klinik. Beide Fahrzeuge wurden an der Front beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 23.000 Euro.
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