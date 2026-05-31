Frontalunfall: 15-Jähriger greift ins Lenkrad und verhindert Schlimmeres

Babenhausen - Im schwäbischen Landkreis Unterallgäu sind am Samstagmittag drei Menschen bei einem Unfall verletzt worden. In einem Auto saß auch ein sechs Monate altes Mädchen.

Bei dem Unfall in Babenhausen wurden drei Menschen leicht verletzt. Ein sechs Monate altes Baby blieb unverletzt. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher

Wie die Polizeiinspektion Memmingen am Sonntag mitteilte, war ein 40 Jahre alter Autofahrer gegen 13 Uhr auf der Frundsbergstraße ortsauswärts unterwegs.

Zur selben Zeit kam ihm ein 42-Jähriger mit seinem Wagen entgegen.

"Aus bislang ungeklärten Gründen kam der 40-Jährige auf die Gegenfahrbahn", teilte die Polizeiinspektion Memmingen mit.

Im Auto des Mannes saß auch ein Teenager. Der Jugendliche reagierte sofort.

"Durch das schnelle Eingreifen des 15-jährigen türkischen Beifahrers konnte das Fahrzeug wieder zurückgelenkt werden, ein Zusammenstoß konnte allerdings nicht mehr verhindert werden."

Der 42 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos und seine 41-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ins Klinikum Memmingen gebracht, das Baby blieb unverletzt.