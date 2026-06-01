Geisterfahrer-Unfall auf Bundesstraße: Junger Mann mit Heli in Klinik geflogen

Seukendorf - Eine Geisterfahrerin hat auf der Bundesstraße 8 bei Nürnberg in Mittelfranken einen Unfall verursacht, bei dem ein 22-Jähriger schwer verletzt wurde.

Die Autos krachten frontal ineinander. © NEWS5 / David Oßwald

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken ereignete sich der Crash am Montag gegen 15.45 Uhr auf der B 8 bei Seukendorf im Landkreis Fürth.

Demnach war dort eine 66-Jährige mit ihrem Mercedes-SUV aus unklaren Gründen auf der Südwesttangente im Bereich der Erddeponie in falscher Fahrtrichtung unterwegs.

Die Falschfahrerin krachte frontal in den VW Touran eines 22-jährigen Mannes, der in Richtung Fürth unterwegs gewesen war.

Der 22-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 66-Jährige erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht

Die Verkehrspolizeiinspektion Fürth nahm den Unfall vor Ort auf. Ein Gutachter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hinzugezogen und der Geisterfahrer-Mercedes sichergestellt.