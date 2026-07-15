Horror-Unfall in Niederbayern: Arbeiter verliert Unterarm an Strommast

Simbach am Inn - Ein 26-Jähriger hat bei einem Arbeitsunfall in Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn) seinen linken Unterarm verloren.

Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach Polizeiangaben flog ein Rettungshubschrauber den Schwerverletzten in ein Klinikum.

Demnach arbeitete der 26-Jährige am Dienstag gegen 9.20 Uhr an einem Strommast.

Als er mit seiner linken Hand in ein Laufrad griff, sprang den Angaben zufolge aus bislang ungeklärter Ursache ein Stahlseil aus der Führung und trennte den linken Unterarm des Mannes ab.

Mitarbeiter leisteten Erste Hilfe. Sie mussten später von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.