Schreck-Moment in der Königstraße: Auto kracht in Schaufenster

Bamberg - Am Mittwoch kam es zu einem kurzen Schockmoment in Bamberg: In der Oberen Königstraße im oberfränkischen Bamberg ist ein Auto in ein Schaufenster gekracht.

Eine Autofahrerin lenkte ihren Wagen mutmaßlich aus Unachtsamkeit nach links und prallte gegen das Schaufenster. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Wie das Presseportal "News5" vor Ort in Erfahrung brachte, sei eine Frau nach links von der Straße abgekommen.

Offenbar aus Unachtsamkeit lenkte sie das Auto in die falsche Bahn und prallte gegen das Schaufenster eines Geschäftsgebäudes.

Dabei ging die Scheibe vollständig zu Bruch. Dadurch seien auch Dekorationsteile, Schaufensterpuppen und teilweise auch die Inneneinrichtung beschädigt worden.

Nach bisherigen Schätzungen liegt der Sachschaden bei etwa 20.000 Euro.