Schiffsunfall auf dem Main löst großflächigen Stromausfall aus

Landkreis Bamberg/Bischberg - Ein Unfall auf dem Main führte am Samstagmorgen zu einem Stromausfall in mehreren oberfränkischen Gemeinden.

Nach Unfall in Oberfranken: Der Schiffsverkehr auf dem Main wurde für etwa drei Stunden gesperrt. © NEWS5/Ferdinand Merzbach

Der Führer eines Lastschiffs wollte bei Bischberg mit dem Kran seines Boots ein Auto an Land setzen, da ein Matrose damit Einkäufe erledigen sollte. Dabei riss der Kran eine Steuerleitung über dem Fluss ab, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei gegenüber TAG24 erklärte.

Der Sprecher betonte, dass die höher hängende Hochspannungsleitung über dem Main entgegen ersten Berichten nicht beschädigt wurde.

Das Abreißen der Steuerleitung löste demnach vermutlich einen Kurzschluss aus, der wiederum zu einer routinemäßigen Abschaltung der Stromversorgung in mehreren Orten im Landkreis Bamberg führte.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die Gemeinden Bischberg, Trosdorf und Oberhaid betroffen. Doch bereits nach etwa einer Stunde sei die Störung bereits behoben worden.