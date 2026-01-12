Schneeräumen endet tödlich: Jugendlicher stirbt nach schwerem Stromschlag

Kiefersfelden - Am Freitag hat ein Jugendlicher aus dem Landkreis Rosenheim während dem Schneeräumen einen schweren Stromschlag erlitten. Jetzt ist der Junge im Krankenhaus verstorben.

Der Junge wurde per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolfoto) © Peter Lühr/DRF Luftrettung/obs

Der Minderjährige habe versucht, eine Stromleitung von Schneemassen zu befreien. Er habe die durchhängende Leitung am Freitag auf einem Hof in Kiefersfelden bemerkt, teilte die Polizei mit.

Beim Versuch, den Schnee mit einer Teleskop-Astschere aus Metall von der Leitung zu entfernen, habe er einen Stromschlag erlitten.

Der Jugendliche, der demnach in Begleitung zweier Freunde war, sei schwer verletzt per Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden.

Dort starb er laut Polizei am Sonntag an seinen schweren Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen gehen die Beamten von einem tödlichen Unfall aus.