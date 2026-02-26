Tragödie in Niederbayern: Mann stirbt bei Waldunfall

Hengersberg - Ein 86-Jähriger ist bei einem Waldunfall im niederbayerischen Landkreis Deggendorf ums Leben gekommen.

Ein gefällter Baum klemmte den Mann ein. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. (Symbolbild)

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei befand sich der Mann am Mittwoch alleine in einem Wald bei Killersberg, einem Gemeindeteil von Hengersberg.

"Beim Fällen eines Baumes wurde er gegen 14.30 Uhr von einem gefällten Baum eingeklemmt", so die Angaben der Beamten.

Der Senior wurde dabei schwer verletzt, er konnte aber noch aus eigener Kraft um Hilfe rufen.

"Sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen blieben aber erfolglos und der Mann verstarb noch an der Unfallstelle", hieß es weiter.