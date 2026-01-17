Schutzkleidung verhindert Schlimmeres: 29-Jähriger bei Fällarbeiten schwer verletzt

Donauwörth - Ein Arbeiter ist am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr während Baumfällarbeiten mehrere Meter von einer Hebebühne gestürzt und schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt.

Der Mann musste in eine Klinik gebracht werden. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Der 29-Jährige habe mit einem am Boden arbeitenden Kollegen in Donauwörth einen von einem Blitz beschädigten Baum fällen wollen, teilte die Polizei mit.

Vermutlich durch die Beschädigungen habe der Baum sich dabei eigenständig gemacht: Er verdrehte sich und drückte den 29-Jährigen von der Hebebühne.



Der Arbeiter stürzte daraufhin etwa drei Meter tief. Den Angaben zufolge erlitt er dabei am Freitagmorgen Brüche am linken Bein und mehrere Schürfwunden.