Schwerer Radunfall bei Dürrwangen: 23-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Dürrwangen - Ein 23 Jahre alter Mann hat sich bei einem Sturz mit seinem Fahrrad in Mittelfranken lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Zeugen fanden den jungen Mann am Mittwoch gegen 22.45 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Dinkelsbühl und Dürrwangen kurz nach dem Ortsausgang Hopfengarten auf der Fahrbahn. Er war schwer verletzt und nicht ansprechbar.

Der 23-Jährige trug laut Polizeiinspektion Dinkelsbühl keinen Fahrradhelm.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er mit schweren Kopfverletzungen zunächst ins Krankenhaus Dinkelsbühl gebracht und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Erlangen geflogen.

Ersten Ermittlungen zufolge war der junge Mann gegen 22.40 Uhr von Dinkelsbühl in Richtung Dürrwangen unterwegs. Am Übergang von der Asphaltdecke zum Randstreifen verlor er wohl die Kontrolle und stürzte.

Hinweise auf eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer gab es zunächst nicht.