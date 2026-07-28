Zug erfasst Auto an Bahnübergang: Frau und Kind schwer verletzt
Pretzfeld - Im Landkreis Forchheim hat ein Regionalzug ein Auto erfasst. Dabei wurden eine Frau und ein kleines Kind schwer verletzt.
Wie die Polizei Oberfranken mitteilte, passierte der Unfall gegen 15.20 Uhr am unbeschrankten Bahnübergang der Staatsstraße 2760 bei Pretzfeld.
Ein Zug des Anbieters Agilis erfasste den Opel einer 37-Jährigen. Mit im Auto saß ein einjähriges Kind, das wie die Frau bei der Kollision schwer verletzt wurde. Sie wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.
Die rund 60 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt und konnten ihre Reise mit einem eingerichteten Schienenersatzverkehr fortsetzen, teilte die Polizei mit.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg unterstützt ein Sachverständiger die Polizei bei der Unfallaufnahme. Derzeit dauern die Ermittlungen zur Ursache noch an. Die eingleisige Bahnstrecke bleibt vorerst gesperrt.
Titelfoto: Lennart Preiss/dpa